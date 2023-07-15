Воздушная тревога звучит в ряде областей Украины

Ранее этой ночью в некоторых областях Украины также звучали сигналы угрозы вражеских воздушных ударов. В некоторых регионах сообщалось о работе ПВО.

Воздушная тревога объявлена в ряде областей. Об угрозе вражеского удара в субботу, 15 июля, командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщило в Telegram.

Отмечается, что тревога была объявлена в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

"В регионах, где раздается сигнал тревоги - угроза применения баллистического вооружения", - говорится в сообщении.

Военные призвали не игнорировать сигнал тревоги.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!", - призывают Воздушные Силы.

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