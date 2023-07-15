В Украине будут измерять уровень цифровизации

При создании проекта учитывалтся мировой опыт и государственные документы, касающиеся цифровизации.

Министерство цифровой трансформации будет измерять уровень цифровизации в общинах Украины. Об этом в пятницу, 14 июля, информирует пресс-служба ведомства.

В частности, чиновники намерены узнать:

насколько удобно и безопасно пользоваться цифровыми услугами в общине;

есть ли перспектива развития цифровых услуг;

понимают ли люди, как использовать цифровые устройства;

существует ли цифровая инфраструктура в общине;

как чиновники используют в собственной работе цифровые технологии.

"По результатам оценки будет определен уровень цифровой зрелости общества - от стартового до трансформационного", - говорится в сообщении.

В Минцифре считают, что результаты измерения "индекса цифровизации" понадобятся жителям общин, властям, бизнесу, органам местного самоуправления, инвесторам и донорам.

Европейский союз выделяет 17,4 млн. евро финансовой помощи на развитие цифровых услуг в Украине и запускает проект Цифровая трансформация для Украины.

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