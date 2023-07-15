В Украине будут измерять уровень цифровизации
При создании проекта учитывалтся мировой опыт и государственные документы, касающиеся цифровизации.
Министерство цифровой трансформации будет измерять уровень цифровизации в общинах Украины. Об этом в пятницу, 14 июля, информирует пресс-служба ведомства.
В частности, чиновники намерены узнать:
- насколько удобно и безопасно пользоваться цифровыми услугами в общине;
- есть ли перспектива развития цифровых услуг;
- понимают ли люди, как использовать цифровые устройства;
- существует ли цифровая инфраструктура в общине;
- как чиновники используют в собственной работе цифровые технологии.
"По результатам оценки будет определен уровень цифровой зрелости общества - от стартового до трансформационного", - говорится в сообщении.
В Минцифре считают, что результаты измерения "индекса цифровизации" понадобятся жителям общин, властям, бизнесу, органам местного самоуправления, инвесторам и донорам.
Европейский союз выделяет 17,4 млн. евро финансовой помощи на развитие цифровых услуг в Украине и запускает проект Цифровая трансформация для Украины.
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