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В Украине будут измерять уровень цифровизации

При создании проекта учитывалтся мировой опыт и государственные документы, касающиеся цифровизации.
В Украине будут измерять уровень цифровизации
Министерство цифровой трансформации будет измерять уровень цифровизации в общинах Украины. Об этом в пятницу, 14 июля, информирует пресс-служба ведомства.
 
 
В частности, чиновники намерены узнать:
  • насколько удобно и безопасно пользоваться цифровыми услугами в общине;
  • есть ли перспектива развития цифровых услуг;
  • понимают ли люди, как использовать цифровые устройства;
  • существует ли цифровая инфраструктура в общине;
  • как чиновники используют в собственной работе цифровые технологии.
"По результатам оценки будет определен уровень цифровой зрелости общества - от стартового до трансформационного", - говорится в сообщении.
 
В Минцифре считают, что результаты измерения "индекса цифровизации" понадобятся жителям общин, властям, бизнесу, органам местного самоуправления, инвесторам и донорам.
 
Европейский союз выделяет 17,4 млн. евро финансовой помощи на развитие цифровых услуг в Украине и запускает проект Цифровая трансформация для Украины. 

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