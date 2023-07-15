В Кривом Роге оценили масштабы разрушений после атаки дронов

В ночь на 14 июля в Кривом Роге и Одесской области прогремели взрывы. Силы ПВО сбили над Украиной 16 ударных дронов и семь разведывательных беспилотников.

В Кривом Роге в результате атаки российских дронов ночью 14 июля, согласно обновленным данным, были разрушены почти 130 многоквартирных и десятки частных домов, почти четверть сотни учебных заведений и семь медицинских учреждений. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Он напомнил, что в ночь на 14 июля в небе над Днепропетровской областью силами и средствами ПВО было уничтожено шесть дронов противника.

"Но, к сожалению, в Кривом Роге есть попадание - по коммунальному предприятию, в одноэтажное административное здание и боксы для хранения техники, была перебита линия электропередачи и водовод. Пожары были оперативно ликвидированы. Ранены 56-летний мужчина, ему была предоставлена вся необходимая медицинская помощь", - рассказал он на брифинге.

Он добавил, что для ликвидации последствий "прилетов" была оперативно привлечена строительная техника, обеспечен подвоз строительных материалов для граждан и организаций, развернуты оперативные штабы.

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