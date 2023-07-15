Генштаб сообщил о десятках боевых столкновений

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по зенитно-ракетному комплексу россиян.

За прошедшие сутки на юге и востоке Украины продолжались тяжелые бои. В течение суток произошло 32 боевых столкновения, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 15 июля.

Указано, что сегодня ночью россияне нанесли очередной удар иранскими ударными БПЛА Shahed-136/131 и зенитными управляемыми ракетами по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки еще уточняется.

А вчера агрессоры ударили по территории Украины, применив 17 "шахедов" и одну управляемую зенитную ракету с ЗРК С-300. Было сбито 16 дронов.

Кроме того, враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из РСЗО.

На фронте российские агрессоры и дальше сосредотачивали основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Все атаки были отражены, утверждают в Генштабе.

Вместе с тем, Силы обороны Украины продолжали наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши войска закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, ведут контрбатарейную борьбу.

Вчера украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили девять артиллерийских систем на огневых позициях.

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление на юге Украины. За прошедшую неделю только на Мелитопольском направлении украинские войска продвинулись еще на 1,7 км. А западные партнеры уже открыто говорят, что наша армия близка к большому успеху.

Украинцы поражают во время контрнаступления - Пентагон

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