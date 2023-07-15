Сенцов и Забужко получили орден Почетного легиона

Принадлежность к ордену Почетного легиона является самым высоким отличием, уважением и официальным признанием особых заслуг во Франции.

Французский посол Этьен де Понсен наградил режиссера и военнослужащего Олега Сенцова, а также писательницу Оксану Забужко орденом Почётного легиона в День взятия Бастилии – национального праздника Франции. Об этом накануне сообщило посольство Франции в Украине.

"В день национального праздника в саду Святой Софии Этьен де Понсен имеет честь от имени президента Франции Эммануэля Макрона вручить награды национального ордена Почетного легиона Оксане Забужко и Олегу Сенцову, знаковым и выдающимся личностям Украины", – говорится в сообщении.

"Это наша общая награда, всех, кто сейчас защищает Украину", – написал Олег Сенцов в Facebook.

Фото: Олег Сенцов / Facebook

Как известно, принадлежность к ордену Почетного легиона является самым высоким отличием, уважением и официальным признанием особых заслуг во Франции. Среди украинцев, удостоенных этого знака отличия: художник Иван Айвазовский, президент Украинского католического университета Борис Гудзяк, танцовщик и хореограф Серж Лифарь, философ Мирослав Попович, первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко и другие. В прошлом году орденом Почетного легиона наградили поэтессу Лину Костенко.

А в феврале этого года орден Почетного легиона получил президент Украины Владимир Зеленский.

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