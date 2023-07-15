ВСУ уничтожили почти 600 россиян и 14 пушек
Только за сутки российские агрессоры потеряли 77 единиц техники, среди которой пять танков и два средства ПВО.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере 590 российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке в субботу, 15 июля.
Общие боевые потери личного состава армии страны-агрессора России ориентировочно составляют 237180 убитыми.
Также с начала войны уничтожено:
- 4102 (+5) танков
- 8019 (+11) бронемашин
- 4464 (+14) артиллерийских систем
- 680 (+2) РСЗО
- 425 (+2) средства ПВО
- 315 (+0) самолетов
- 310 (+0) вертолетов
- 3807 (+24) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 1273 (+2) крылатые ракеты
- 18 (+0) кораблей/катеров
- 7037 (+17) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 664 (+2) единицы специальной техники
Напомним, на этой неделе бойцы 53-й ОМБр пресекли попытку прорыва техники РФ в одном из направлений фронта. Тогда было уничтожено девять БМП вместе с захватчиками.
Также было эффектно видео того, как спецназ СБУ уничтожает военную технику россиян.
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