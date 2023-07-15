Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

ВСУ уничтожили почти 600 россиян и 14 пушек

Только за сутки российские агрессоры потеряли 77 единиц техники, среди которой пять танков и два средства ПВО.
ВСУ уничтожили почти 600 россиян и 14 пушек

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере 590 российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке в субботу, 15 июля.

Общие боевые потери личного состава армии страны-агрессора России ориентировочно составляют 237180 убитыми.

Также с начала войны уничтожено:

  •      4102 (+5) танков
  •      8019 (+11) бронемашин
  •      4464 (+14) артиллерийских систем
  •      680 (+2) РСЗО
  •      425 (+2) средства ПВО
  •      315 (+0) самолетов
  •      310 (+0) вертолетов
  •      3807 (+24) БПЛА оперативно-тактического уровня
  •      1273 (+2) крылатые ракеты
  •      18 (+0) кораблей/катеров
  •      7037 (+17) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  •      664 (+2) единицы специальной техники

Напомним, на этой неделе бойцы 53-й ОМБр пресекли попытку прорыва техники РФ в одном из направлений фронта. Тогда было уничтожено девять БМП вместе с захватчиками.

Также было эффектно видео того, как спецназ СБУ уничтожает военную технику россиян.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK