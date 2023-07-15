ВСУ уничтожили почти 600 россиян и 14 пушек

Только за сутки российские агрессоры потеряли 77 единиц техники, среди которой пять танков и два средства ПВО.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере 590 российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке в субботу, 15 июля.

Общие боевые потери личного состава армии страны-агрессора России ориентировочно составляют 237180 убитыми.

Также с начала войны уничтожено:

4102 (+5) танков

8019 (+11) бронемашин

4464 (+14) артиллерийских систем

680 (+2) РСЗО

425 (+2) средства ПВО

315 (+0) самолетов

310 (+0) вертолетов

3807 (+24) БПЛА оперативно-тактического уровня

1273 (+2) крылатые ракеты

18 (+0) кораблей/катеров

7037 (+17) единиц автомобильной техники и автоцистерн

664 (+2) единицы специальной техники

Напомним, на этой неделе бойцы 53-й ОМБр пресекли попытку прорыва техники РФ в одном из направлений фронта. Тогда было уничтожено девять БМП вместе с захватчиками.

Также было эффектно видео того, как спецназ СБУ уничтожает военную технику россиян.

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