Воздушные силы заявили об уничтожении 10 дронов

Ночью российские агрессоры атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131 с южного направления.

Украинские военные уничтожили четыре иранских дрона-камикадзе типа Shahed в ночь на субботу и еще шесть разных БПЛА за вчерашний день. Об этом сообщили воздушные силы 15 июля.

Указано, что ночью россияне атаковали шестью ударными дронами с южного направления.

"Силами и средствами Воздушных Сил на юге и востоке страны уничтожены четыре вражеских ударных дрона Shahed-136/131. А за прошедшие сутки 14 июля (кроме 16 "шахедов", сбитых ночью) противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня, (Орлан, Зала) и три ударных дрона типа Ланцет", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью объявили воздушную тревогу в ряде областей Украины. В некоторых городах раздались взрывы.

Уже утром стало известно о последствиях вражеской атаки на Кривой Рог, где зафиксированы масштабные повреждения жилищного фонда. А в Запорожье атаке подвергся инфраструктурный объект.

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