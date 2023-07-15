Президент Южной Кореи приехал в Украину - СМИ

Во время визита в Украину Юн Сок Йоль уже посетил города Бучу и Ирпень под Киевом, утверждают СМИ.

В Украину с необъявленным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кеон Хи. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на канцелярию лидера страны в субботу, 15 июля.

Утверждается, что во время визита в Украину Юн Сок Йоль уже посетил города Бучу и Ирпень под Киевом.

Ожидается, что в ближайшее время лидер Южной Кореи встретится с президентом Владимиром Зеленским.

"Этот визит завершает двухэтапную поездку, во время которой он ранее посетил саммит НАТО и Литве, а затем посетил Польшу с официальным визитом", - пишет издание.

Ранее Южная Корея в первый раз допустила возможность военной помощи Украине. Это произойдет в случае ситуации, "с которой международное сообщество не сможет мириться".

Также сообщалось, что США обратились в Южную Корею по поводу передачи Украине боеприпасов из американских запасов.

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