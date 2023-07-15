В Украине произвели уникальный ремонт электросетей

Вместо того чтобы заменить всю поврежденную опору магистральной линии, было решено заменить ее сломанную часть на высоте 32 метров.

В Украине удалось произвести уникальный ремонт на одной из линий электропередачи. Это позволило бесперебойно и надежно обеспечить питание нескольких миллионов потребителей, сообщает Укрэнерго в субботу, 15 июля.

Указано, что во время одной из ракетных атак россияне повредили опору магистральной линии электропередачи: металлическая часть опоры, держащая провода линии (траверса), была сломана.

В мирное время при этом менялась вся опора, но мы нашли креативное решение и заменили его часть. Это значительно сократило время ремонта, мы скорее вернули линию в работу. Также, заменяя только поврежденный элемент, а не всю опору, мы сэкономили около 2 млн грн., – говорится в сообщении.

Сначала была демонтирована сломанная, а затем новая конструкция длиной 8 м и весом 1,4 т, которую собрали на земле, подняли вверх и уже на высоте 32 м соединили с опорой.

В Укрэнерго отметили, что для проведения этих работ привлекались подрядчики.

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