На Львовщине отбойник проткнул автомобиль, погиб школьник

Водитель легковушки Skoda Octavia не справился с управлением, выехал на обочину и столкнулся с металлическим отбойником.

Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с металлическим отбойником. Погиб 10-летний школьник, еще два человека госпитализированы, сообщает региональное управление Нацполиция в субботу, 15 июля.

Авария произошла вчера около 16:20 на автодороге в Яворовском районе. Водитель легковушки Skoda Octavia не справился с управлением, выехал на обочину, где столкнулся с металлическим отбойником.

"В результате ДТП 10-летний школьник погиб на месте от травм. Пассажирка автомобиля и водитель получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

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