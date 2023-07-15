Из-за обстрелов обесточены 37 населенных пунктов
Из-за новых обстрелов российских агрессоров было обесточено 37 населенных пунктов в Донецкой и Черниговской областях. Об этом сообщает Минэнерго в субботу, 15 июля.
"В результате предварительных обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской областях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.
При этом в результате ночных вражеских обстрелов не было попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.
Также сообщается, что вчера произошла аварийная ситуация на линии 220 кВ оператора системы электропередачи во Львовской области, которая отключилась защитой. Линию удалось заживить в ручном режиме.
Продолжается ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет.
Ранее стало известно, что в Украине был проведен уникальный ремонт на одной из линий электропередачи. Это позволило бесперебойно и надежно обеспечить питание нескольких миллионов потребителей.
Также сообщалось, что энергетики смогли возобновить работу энергоблока на ТЭС, где недавно произошло разрушение крыши и погибли три человека.
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