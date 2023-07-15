За 33 дня оккупации Бучи здесь были совершены все виды военных преступлений, отметил генпрокурор Андрей Костин.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и его супруга посетили город Буча под Киевом, где им показали места военных преступлений российских агрессоров. Об этом сообщает Офис генпрокурора в субботу, 15 июля.

Генеральный прокурор Андрей Костин поблагодарил президента Южной Кореи за его твердую позицию и подчеркнул, что мировое сообщество не имеет права мириться с масштабными нападениями на гражданское население.

Костин подчеркнул, что за 33 дня оккупации Бучи здесь были совершены все виды военных преступлений, в том числе пытки, расстрелы гражданских и эвакуационных колонн, сексуальное насилие.

"Режим РФ должен понести ответственность за все совершенное. Самый эффективный способ достичь этого – Специальный трибунал по преступлению агрессии", – отметил генпрокурор.

Cмотрите фотогалерею: Президент Южной Кореи побывал в Буче

Ранее в субботу стало известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Напомним, Южная Корея впервые допустила возможность военной помощи в Украине. Это произойдет в случае ситуации, "с которой международное сообщество не сможет мириться".

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