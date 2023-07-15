На вокзале выплачивается каждому гражданину по прибытию 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью, 2 тысяч гривен для всех других лиц.

С субботы начал курсировать бесплатный эвакуационный поезд из Сум в Киев. Об этом сообщает Минреинтеграция 15 июля.

Отмечается, что поезд будет курсировать каждый день – из Сум будет отправляться в 6:47 и прибывать в Киев в 11:41.

"На вокзале Укрпочта выплачивает каждому гражданину по прибытию 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысяч гривен для всех других лиц. Всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района", - говорится в сообщении.

Как известно, в последнее время Россия ужесточила обстрелы пограничной Сумской области. 10 июля в Сумской области объявили о принудительной эвакуации из 5-километровой зоны от государственной границы Украины. Но уже на следующий день власти передумали – граждане могут эвакуироваться по желанию.

На приграничье Сумщины россияне убили двух гражданских украинцев

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet