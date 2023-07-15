ВСУ отомстили россиянам за удар по Краматорску

С помощью HIMARS уничтожена система С-400 Триумф, которая была расположена под Дебальцево и вела огонь по Краматорску.

Украинские военные уничтожили в Донецкой области российскую зенитно-ракетную систему С-400, из которой агрессоры обстреляли Краматорск. Об этом сообщило Оперативное командование Север в субботу, 15 июля.

Отмечено, что с помощью системы HIMARS бойцы уничтожили стоимостную российскую ЗРС С-400 Триумф, расположенную под Дебальцевым.

"По имеющимся в Центре стратегическим коммуникациям данным, это именно та же С-400 из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске", – говорится в сообщении.

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Напомним, вечером 27 июня россияне запустили две ракеты – одна из них попала в общепит в центре Краматорска, а вторая упала на территории села Беленькое. Тогда погибли 12 человек, трое из которых – дети.

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