В ГПСУ подтвердили появление "вагнеровцев" в Беларуси

Пограничники отслеживают ситуацию для фиксации места дислокации, количества и задачи наемников.

Пограничники зафиксировали группы наемников российской ЧВК Вагнер на территории Беларуси. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в субботу, 15 июля.

"По состоянию на данный момент имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России", - заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, пограничники отслеживают ситуацию для фиксации места дислокации, количества и задачи наемников.

Ранее в субботу появилась неофициальная информация о том, что в Белоруссию прибыла колонна "вагнеровцев". В ее составе было замечено по меньшей мере 60 автомобилей, среди которых пикапы, большие фуры и по меньшей мере три автобуса.

Вчера в Минобороны Белоруссии заявили, что "вагнеровцы" тренируют подразделения территориальных войск.

Вместе с тем, в Офисе президента заявили, что пока нет угрозы со стороны Беларуси.

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