Российский танк будет отправлен на дальнейшее восстановление и будет передан для нужд ВСУ.

В Черниговской области в районе поселка Шестовица водолазы-саперы достали из реки Десна российский танк, затопленный во время неудачной попытки переправиться. Об этом сообщила Государственная специальная служба транспорта в субботу, 15 июля.

По внешним признакам трофейный образец не имеет значительных повреждений. Российский танк будет доставлен для дальнейшего обновления и войдет в строй Вооруженных сил Украины, – говорится в сообщении.

В Госспецтрансслужбе отметили, что в ходе боев под Черниговом российские войска неоднократно предпринимали попытки осуществить переброску своих подразделений через реку Десна в районе поселка Шестовица, но терпели поражение. Так что местные жители прозвали свой поселок "Другой Чернобаевкой".

Cмотрите фотогалерею: Из реки Десна вытащили российский танк

Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла в Украине 4102 танка. Только за прошедшие сутки украинские защитники сожгли пять российских танков.

Также было обнародовано эффектное видео о том, как спецназ СБУ уничтожает военную технику россиян.

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