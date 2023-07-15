Лидеры двух стран обсудили подготовку Глобального саммита мира, вопросы продовольственной и энергетической безопасности и экономическое сотрудничество.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем, прибывшим в нашу страну с историческим визитом. Об этом украинский лидер сообщил в Facebook в субботу, 15 июля.

"Сегодня в Украине – президент Республики Корея Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кон Хи. Во время этого визита – первого в истории наших отношений – мы обсуждаем все то, что важно для нормальной и безопасной жизни людей, для международного порядка, основанного на правилах", – написал Зеленский.

По его словам, поднимались вопросы возвращения в Украину депортированных взрослых и детей, реализация Формулы мира и подготовка Глобального саммита мира, продовольственная и энергетическая безопасность и экономическое сотрудничество.

"Уверен, что вместе мы дадим больше силы нашим народам и глобальным позициям Украины и Республики Корея", – добавил президент.

Ранее в субботу стало известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он навестил город Буча под Киевом, где увидел места военных преступлений российских агрессоров.

Напомним, Южная Корея впервые допустила возможность военной помощи в Украине. Это произойдет в случае ситуации, "с которой международное сообщество не сможет мириться".

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