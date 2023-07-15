В Виннице в университетском общежитии погиб мужчина

В общежитии Винницкого национального аграрного университета взорвалось устройство не военного назначения, сообщили в полиции.

Ночью в субботу, 15 июля, в общежитии Винницкого национального аграрного университета произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает Суспільне.

Как сообщила представитель Нацполиции Виннитчины Зарина Маевская, взорвалось устройство не военного назначения.

"Около полуночи в полицию поступило сообщение о взрыве в одной из комнат общежития. Выездом на место происшествия было обнаружено тело 39-летнего мужчины. Он временно проживал в комнате этого общежития и параллельно проводил там ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Спикер добавила, что из общежития эвакуировали людей, а после завершения следственных действий они смогли вернуться в свои комнаты.

Открыто производство по статье об умышленном убийстве с отметкой "самоубийство".

Ранее сообщалось, что в Винницкой области школьники подожгли кабинет директора.

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