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Россияне обстреляли село в Херсонской области

Из-за обстрелов повреждены дом культуры и магазин, люди не пострадали, сообщают в Херсонской ОВА.
Россияне обстреляли село в Херсонской области

Сегодня, 15 июля, утром, российские войска обстреляли Золотую Балку Новоалександровской общины Херсонщины. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Около 9:00 вражеская артиллерия ударила по мирному населенному пункту. Из-за обстрелов повреждены дом культуры и магазин. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью в пятницу Днепропетровскую область атаковали вражеские беспилотники, есть попадания в Кривом Роге.

А 10 июля власти Сумской области объявили принудительную эвакуацию жителей общин в пятикилометровой зоне от границы с Россией из-за постоянных обстрелов. Однако на следующий день в ОВА заявили, что вывоз не будет экстренным и будет производиться по желанию.

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