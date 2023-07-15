В Херсоне мужчина погиб, пытаясь разобрать боеприпас

Херсонец, вероятно, пытался распилить снаряд. Боеприпас сдетонировал, и мужчина получил смертельные ранения.

Сегодня, 15 июля, при попытке разобрать боеприпас погиб 59-летний житель Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Сообщается, что херсонец, вероятно, пытался распилить снаряд. Боеприпас сдетонировал, и мужчина получил смертельные ранения.

"Напоминаю, что разминирование территорий - это работа профессионалов, которые знают, как безопасно решать такие ситуации. Поэтому, если увидели взрывчатку, не рискуйте, а обратитесь к спасателям или полицейским", - пишет Прокудин.

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