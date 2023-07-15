Зеленский рассказал о переговорах в июле

Президент Украины высоко ценит усилия стран-партнеров во всесторонней помощи, получаемой украинским войском и всем украинским народом.

В вечернем видеообращении к народу Украины президент Владимир Зеленский подвел итоги дипломатической работы с начала июля.

"Уже через 15 дней июля были переговоры, встречи, мероприятия с лидерами Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Турции, Чехии, Польши, Словакии, Болгарии, Литвы, Швеции, Португалии, Испании, Канады, Австралии, Новой Зеландии , Южно-Африканской Республики, Гвинее-Бисау… Генсек НАТО Столтенберг, Президент Европейского Совета Мишель, Президент Еврокомиссии фон дер Ляен, Вселенский Патриарх Варфоломей… Обращение к студенческому сообществу Аргентины, общение с крупнейшими и наиболее перспективными американскими инвесторами и руководителями компаний… Сегодня содержательно господин Президент Республики Корея…" - перечислил Зеленский.

Президент Украины высоко ценит усилия стран-партнеров во всесторонней помощи, получаемой украинским войском и всем украинским народом.

"Мы будем сохранять высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей. Одно из самых страшных, что приносит война, – это разделение… Мы не можем оставить ни одного нашего человека, ни одного города и села в российской неволе, где идет российская оккупация, царят насилие и унижение людей… И я благодарен всем нашим партнерам – каждому лидеру, каждому политику, общественному деятелю, каждой стране – которые действительно поддерживают нас в том, что только полное освобождение всей нашей украинской территории позволит вернуть полную силу в международный порядок, основанный на правилах", - говорится в обращении Зеленского.

Напомним, Зеленский встретился с президентом Южной Кореи.

Южная Корея планирует увеличить помощь Украине

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