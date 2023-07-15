На Волыни во время аварии погибли три человека

В результате ДТП погиб водитель одного из автомобилей, пассажирка из другого автомобиля умерла в карете скорой помощи, еще один человек скончался уже в больнице.

Сегодня, 15 июля, на Волыни в результате ДТП погибли три человека, еще пять пострадавших спасатели освободили из деформированных в результате ДТП автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что в результате ДТП погиб водитель одного из автомобилей, пассажирка из другого автомобиля умерла в карете скорой помощи, еще один человек скончался уже в больнице.

"15 июля в результате ДТП пострадали восемь человек, из них один ребенок. На момент прибытия подразделения ГСЧС в салонах обоих транспортных средств были заблокированы четыре человека, кроме того на заднем сидении одного из автомобилей находился еще один человек, также нуждавшийся в помощи. Спасатели деблокировали двоих пассажиров и двух водителей и передали их медикам. Кроме того, помогли выйти из автомобиля еще одному мужчине, который находился на заднем сидении одного из автомобилей", - говорится в сообщении.

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