Попытки наступления РФ безуспешны - Генштаб ВСУ

Враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сведения о российском вторжении РФ в Украину по состоянию на вечер субботы, 15 июля.

"В течение текущих суток Российская Федерация нанесла ракетно-авиационный удар двумя иранскими ударными БпЛА типа Shahed и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. В результате успешной боевой работы ПВО Украины уничтожены два ударных БпЛА. Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара и осуществил 15 обстрелов с реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

Сообщается, что враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 28 боевых столкновений.

На Купянском направлении украинские защитники крепко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении в течении суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в Первомайском районе.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сообщил Генштаб ВСУ.

Сообщается также, что авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян. Также, нашими защитниками в течение суток уничтожено 6 разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 состава боеприпасов, 4 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.

Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал Новини відв Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet