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Сырский показал уничтожение вражеского комплекса видеонаблюдения

Аэроразведка обнаружила российский комплекс видеонаблюдения типа Муром – М. Он был уничтожен ударным БПЛА-камикадзе.
Сырский показал уничтожение вражеского комплекса видеонаблюдения

 

Украинские защитники с помощью беспилотника уничтожили враждебный комплекс видеонаблюдения. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и опубликовал видеодоказательство.
 
"Великолепная работа 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Аэроразведка обнаружила российский комплекс видеонаблюдения типа Муром – М. Он был уничтожен ударным БПЛА-камикадзе", – говорится в комментарии к видео.
 
 
На этой неделе бойцы 53-й ОМБр пресекли попытку прорыва техники РФ в одном из направлений фронта. Тогда было уничтожено девять БМП вместе с захватчиками.
 
А СБУ обнародовало эффектное видео того, как спецназовцы уничтожают военную технику россиян.
 
 
 
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