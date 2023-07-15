Сырский показал уничтожение вражеского комплекса видеонаблюдения

Аэроразведка обнаружила российский комплекс видеонаблюдения типа Муром – М. Он был уничтожен ударным БПЛА-камикадзе.

Украинские защитники с помощью беспилотника уничтожили враждебный комплекс видеонаблюдения. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и опубликовал видеодоказательство.

"Великолепная работа 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Аэроразведка обнаружила российский комплекс видеонаблюдения типа Муром – М. Он был уничтожен ударным БПЛА-камикадзе", – говорится в комментарии к видео.

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