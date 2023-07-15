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В Херсонской области партизан уничтожил шестерых оккупантов

Движение сопротивления АТЕШ заявляет, что продолжит свою борьбу до последнего оккупанта и призывает всех участвовать в операции по уничтожению врага.
В Херсонской области партизан уничтожил шестерых оккупантов

 

Движение сопротивления АТЕШ совершило удачное нападение на российских захватчиков на оккупированной части Херсонщины. Об этом сообщает ТГ-канал Сопротивление.
 
Сообщается, что участник движения совершил диверсию в селе Большие Копани Херсонской области.
 
"Целью этой диверсии была автомобильная техника оккупантов. Активист организовал взрыв вблизи этой техники, в результате чего были ликвидированы шесть российских военнослужащих и повреждены два военных грузовика. Движение сопротивления АТЕШ заявляет, что продолжит свою борьбу до последнего оккупанта, и призывает всех участвовать в операции по уничтожению врага", - говорится в сообщении.
 
 
 
 
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