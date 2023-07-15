Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

На Тернопольщине умерла женщина, на которую упала стена

Соседка вызвала скорую, и несколько часов медики пытались спасти травмированную женщину, но она скончалась.
На Тернопольщине умерла женщина, на которую упала стена

 

В Тернопольской области в больнице умерла женщина, на которую упала стена. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольщины.
 
Сообщается, что в реанимационное отделение бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала в тяжелом состоянии 53-летнюю женщину из Монастырищины, которая получила травмы, когда вместе со своим мужем разбирала стену подсобного помещения. Стена развалилась, и ее части весом почти пол тонны упали на женщину.
 
Соседка вызвала скорую, и несколько часов медики пытались спасти травмированную женщину, но она скончалась.
 
 

Накануне стало известно, что в больнице скончался несовершеннолетний пассажир Audi, влетевшая в колонку с топливом и повлекшая пожар на АЗС в Киеве.

Авария с поездом на Черниговщине: в больнице скончался ребенок

 
 
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
 
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK