На Тернопольщине умерла женщина, на которую упала стена
Соседка вызвала скорую, и несколько часов медики пытались спасти травмированную женщину, но она скончалась.
В Тернопольской области в больнице умерла женщина, на которую упала стена. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольщины.
Сообщается, что в реанимационное отделение бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала в тяжелом состоянии 53-летнюю женщину из Монастырищины, которая получила травмы, когда вместе со своим мужем разбирала стену подсобного помещения. Стена развалилась, и ее части весом почти пол тонны упали на женщину.
Соседка вызвала скорую, и несколько часов медики пытались спасти травмированную женщину, но она скончалась.
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