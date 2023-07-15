На Херсонщине уничтожены три российских беспилотника

Сегодня, 15 июля, украинские военные уничтожили два российских ударных БпЛА Ланцет и один разведывательный БпЛА Мерлин-ВР.

Сегодня, 15 июля, в Херсонской области украинские защитники уничтожили три вражеских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба ОК Юг.

"Вновь результативная боевая работа воинов Херсонской зенитной ракетной бригады, которые 15 июля 2023 года уничтожили 2 российских ударных БпЛА Ланцет. Также в течение дня другими силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожен 1 разведывательный БпЛА Мерлин-ВР", - говорится в сообщении.