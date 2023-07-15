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На Херсонщине уничтожены три российских беспилотника

Сегодня, 15 июля, украинские военные уничтожили два российских ударных БпЛА Ланцет и один разведывательный БпЛА Мерлин-ВР.
На Херсонщине уничтожены три российских беспилотника

 

Сегодня, 15 июля, в Херсонской области украинские защитники уничтожили три вражеских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба ОК Юг.
 
"Вновь результативная боевая работа воинов Херсонской зенитной ракетной бригады, которые 15 июля 2023 года уничтожили 2 российских ударных БпЛА Ланцет. Также в течение дня другими силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожен 1 разведывательный БпЛА Мерлин-ВР", - говорится в сообщении.
 
 
Напомним, утром стало известно о последствиях вражеской атаки на Кривой Рог, где зафиксированы масштабные повреждения жилищного фонда. А в Запорожье атаки подвергся инфраструктурному объекту.
 
 
 
 
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