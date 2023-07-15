В сети появилось видео "хлопка" в Олешках
Российские ТГ-каналы сообщают, что, по предварительным данным, есть погибшие, но официального подтверждения пока нет.
Сегодня, 15 июля, во временно оккупированных Олешках в Херсонской области раздался взрыв.
Видео взрыва появилось в сети.
Российские ТГ-каналы сообщают, что, по предварительным данным, есть погибшие, но официального подтверждения пока нет.
"Пустая площадь и прилет со стороны ВСУ в Олешках Херсонской области. Предварительно есть погибшие", - пишет ТГ-канал Mash.
Украинские паблики под тем же видео выражают надежду на "большое количество дохлых орков".
На этой неделе бойцы 53-й ОМБр пресекли попытку прорыва техники РФ в одном из направлений фронта. Тогда было уничтожено девять БМП вместе с захватчиками.
А СБУ обнародовало эффектное видео того, как спецназовцы уничтожают военную технику россиян.
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