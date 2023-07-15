Появились фото обмелевшего Северокрымского канала
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС воды в Северокрымском канале почти не осталось, как видно на снимках.
Проукраинский ТГ-канал Крымский ветер опубликовал фото Северокрымского канала в районе села Семисотка во временно оккупированном Крыму.
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС воды там почти не осталось. Пресноводные растения полностью заняли остатки водяной поверхности.
Cмотрите фотогалерею: Появились фото обмелевшего Северокрымского канала
Напомним, ночью 6 июня российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, что вызвало масштабное затопление территорий в Херсонской области и нанесло значительный экологический, экономический и гуманитарный ущерб Украине.
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