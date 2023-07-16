Подоляк прокомментировал "покушение" на Симоньян и Собчак

В ОП заявили, что эти российские деятельницы не интересуют Украину, поскольку ни на что не влияют.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не заинтересована в покушении на пропагандистку Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, поскольку "они ни на что не влияют". Об этом он сказал в субботу, 15 июля, в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос по поводу этого "покушения", Подоляк отметил: "Они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют".

Он добавил, что Симоньян и Собчак также "не играют важную роль в происходящем и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире".

"Они лишены всякого смысла. Все, что они делают – это рассчитано на их достаточно странные аудитории", – сказал Подоляк, добавив, что для Украины они "абсолютно отсутствующие персонажи".

Ранее российские спецслужбы заявили, что якобы предупредили "покушения" на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак. В подготовке к убийствам российская сторона обвиняет СБУ, которая якобы привлекла "неонацистов".

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