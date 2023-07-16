В Сумах прогремели взрывы

Новые взрывы в области объясняют работой ПВО. Причину предварительных взрывов в областном центре выясняют.

В Сумах вечером в субботу, 15 июля, были слышны звуки взрывов, однако воздушную тревогу в это время не объявляли. Об этом сообщили местные СМИ, и подтвердила Сумская ОВА.

Сообщается, что было слышно по крайней мере два взрыва, при этом в области не была объявлена воздушная тревога. Причина взрывов неизвестна.

Позже Сумская областная военная администрация заявила, что причина взрывов устанавливается.

"Уважаемые жители Сум! Сохраняйте спокойствие. Все службы работают. Детали выясняются! Ожидайте официальную информацию", – сообщили в ОВА.

Впоследствии в Сумской области была объявлена тревога из-за движения вражеских БПЛА. Мониторинговые каналы также сообщили о работе ПВО.

На момент публикации в Сумской области и по всему востоку Украины объявлена воздушная тревога.

Напомним, из Сум в Киев начал курсировать бесплатный эвакуационный поезд . Всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.

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