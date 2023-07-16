На Таврическом направлении уничтожили две роты РФ
Протягом суботи, 15 липня, ЗСУ на Таврійському напрямку знищили дві роти російських окупантів, шість одиниць техніки та три склади боєприпасів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.
"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти. Знищено шість одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, комплекс дальнього візуального спостереження Муром-М, РЕБ Поле-21 та автомобільну техніку", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, за словами Тарнавського, було знищено три склади боєприпасів ворога.
Нагадаємо, у суботу вранці Генштаб повідомив, що за попередню добу ЗСУ знищили майже 600 росіян і 14 гармат.
Также было обнародовано видео того, как спецназ СБУ уничтожает военную технику россиян.
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