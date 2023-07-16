На Таврическом направлении уничтожили две роты РФ

Украинские защитники за сутки уничтожили шесть единиц военной техники противника и три склада боеприпасов.

Протягом суботи, 15 липня, ЗСУ на Таврійському напрямку знищили дві роти російських окупантів, шість одиниць техніки та три склади боєприпасів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти. Знищено шість одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, комплекс дальнього візуального спостереження Муром-М, РЕБ Поле-21 та автомобільну техніку", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за словами Тарнавського, було знищено три склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, у суботу вранці Генштаб повідомив, що за попередню добу ЗСУ знищили майже 600 росіян і 14 гармат.

Также было обнародовано видео того, как спецназ СБУ уничтожает военную технику россиян.

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