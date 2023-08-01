Россия ударила по больнице Херсона: погиб врач и ранена медсестра

В результате атаки российской армии по Херсону погиб молодой врач, также ранена медсестра.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 1 августа в 11:10 Россия осуществила очередной обстрел Херсона. В результате попадания в одно из учреждений здоровья погиб молодой врач. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

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"Попадание произошло в одно из учреждений здравоохранения, в результате чего погиб молодой врач, который всего несколько дней работает в должности, и ранена медсестра, за жизнь которой сейчас борются наши медики", - говорится в сообщении.

В Херсонской областной прокуратуре сообщают, что в результате атаки повреждено здание больницы, автотранспорт.

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Сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора

Россия ударила по больнице Херсона / kherson.gp.gov.ua Россия ударила по больнице Херсона / kherson.gp.gov.ua

Напомним, Россия атаковала Харьков "Шахедами": разрушено общежитие, есть пострадавший. Россия ночью ударила дронами-камикадзе по Харькову. В результате этого разрушено трехэтажное здание учебного заведения, повреждены автомобили.



