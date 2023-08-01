В Мариуполе зафиксировали большую переброску живой силы и техники РФ

В оккупированном Мариуполе была зафиксирована большая переброска техники и оккупантов в направлении Бердянска.

| Автор: Мальцева Ольга

Во временно оккупированном Мариуполе было зафиксировано очередное большое движение российской силы и БК в направлении Бердянска. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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Сообщается, что было зафиксировано более 20 грузовиков и инженерный транспорт в колоннах. Движения "тяжелой техники", как танки днем не фиксировали.

Советник мэра добавил, что было также проведено мониторинговую кампанию по отслеживанию учетных записей военных россиян в Мариупольских пабликах. В результате анализа можно утверждать об обновлении абсолютного большинства в срок от 5 дней до двух недель.

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"Интересная тенденция, из 100 процентов аккаунтов, которые засвечены в Мариуполе после переброски по аналитической гипотезе в сторону фронта навсегда исчезает из сети не менее 40 процентов. Это может коррелировать с динамикой потерь россиян. Хорошая статистика", - добавил Андрющенко.

Напомним, Россия ударила по больнице Херсона: погиб врач и ранена медсестра. В результате атаки российской армии по Херсону погиб молодой врач, также ранена медсестра.



