Данилов прокомментировал взрывы в Крыму

Данилов заявил, что украинские военные имеют право использовать изготовленное на территории нашей страны оружие там, где считают необходимым.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя взрывы в Севастопле, заявил, что Вооруженные силы не будут оставлять в покое террористов, которые хотят захватить Украину до тех пор, пока они не покинут территорию страны. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона. Отвечая на вопрос о том, с чем связаны частые взрывы на территории оккупированного Крыма, Данилов ответил, что украинские военные имеют право использовать изготовленное на территории нашей страны оружие там, где считают необходимым. "Я могу сказать, что время этих гауляйтеров доходит до конца, и они будут отвечать за все те преступления, которые совершили совместно с путинским режимом. Мы не будем ни у кого спрашивать, каким способом использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны для того, чтобы уничтожать агрессора там, где считаем необходимым", - отметил он. По словам Данилова, Украине необходима победа, и думать, что боевые действия будут происходить только на нашей земле, не стоит. Напомним, сегодня в Крыму произошел взрыв. Оккупационные власти Севастополя сообщили о сбитом БПЛА.Новини відв Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet