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НБУ ликвидировал Конкорд Банк

Правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО АКБ Конкорд и его ликвидации с 1 августа.
НБУ ликвидировал Конкорд Банк
  В Конкорд Банке отозвали банковскую лицензию. Об этом сообщает Национальный банк Украины.   "Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО АКБ Конкорд и его ликвидации с 01 августа 2023 года", - говорится в сообщении.   Как отметили в НБУ, доля финучреждения составила 0,17% от активов платежеспособных банков. Таким образом, вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.   Решение о ликвидации Конкорд Банка принято в связи с систематическим нарушением Банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.   Ранее сообщалось, что Банк Конкорд опровергает слухи о лишении лицензии. Напомним, Украина национализировала Сенс Банк.   Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
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