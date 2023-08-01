НБУ ликвидировал Конкорд Банк

Правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО АКБ Конкорд и его ликвидации с 1 августа.

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В Конкорд Банке отозвали банковскую лицензию. Об этом сообщает Национальный банк Украины. "Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО АКБ Конкорд и его ликвидации с 01 августа 2023 года", - говорится в сообщении. Как отметили в НБУ, доля финучреждения составила 0,17% от активов платежеспособных банков. Таким образом, вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины. Решение о ликвидации Конкорд Банка принято в связи с систематическим нарушением Банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Ранее сообщалось, что Банк Конкорд опровергает слухи о лишении лицензии. Напомним, Украина национализировала Сенс Банк. Новини відв Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet