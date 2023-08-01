План на случай гибели Зеленского. Что в нем?

Когда Зеленского спрашивали, беспокоит ли его попытка убийства со стороны России, он ответил, что не может себе этого позволить.

Американское издание Politico пишет, что Украина имеет план на случай возможного уничтожения президента Владимира Зеленского во время войны. Эксперты считают, что такое событие стало бы психологическим шоком, но на обороне Украины не сказалось бы.

Покушения были

Издание отмечает, что с тех пор как Владимир Зеленский отказался от эвакуации в начале войны, а взамен попросил боеприпасы, он играет ключевую роль в мобилизации международной поддержки для борьбы с Россией.

Поэтому неудивительно, что российские законодатели и ультранационалистические военные блогеры хором требуют, чтобы он был первой целью.

Politico напоминает, что на Зеленского совершили уже ряд покушений, но все их удалось предотвратить.

Согласно Конституции, линия правопреемства власти является четкой − когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя глава Верховной Рады Украины. Именно для того, чтобы избежать вакуума власти, в начале российского вторжения политическое руководство Украины находилось в разных уголках страны.

Кто вместо Зеленского

Politico считает, что руководящий совет в случаи смерти Зеленского, скорее всего, состоял бы из спикер Верховной Рады Руслана Стефанчука как главы такого совета, а также Андрея Ермака, который сейчас возглавляет Офис президента, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова. А Валерий Залужный остался бы главнокомандующимстраны.

Издание пишет, что Стефанчук не имеет особо высокого рейтинга доверия. Но по мнению старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Адриана Каратницкого, это не имеет значения, потому что в Украине есть "сильная команда лидеров", и вероятно, в случае смерти президента мир увидел бы "коллективное управление" государством.

Каратницкий добавил, что он надеялся бы увидеть среди руководителей и телеведущего Сергея Притулу, который сейчас руководит большими благотворительными инициативами и имеет большой рейтинг общественного доверия.

"Страна достигла точки очень существенной солидарности и национального единства, поэтому, если бы с Зеленским произошло что-то ужасное, это не было бы настолько решающим, как вы могли бы подумать", − считает Каратницкий.

Он отметил, что Украина создала "хорошо отточенную" административную, военную и дипломатическую машину: "Я не хочу сказать, что Зеленский не имеет к этому отношения. Но я думаю, что единство страны − это незаменимая вещь".

Уроки истории

Когда Зеленского спрашивали, беспокоит ли его попытка убийства со стороны России, он ответил, что не может себе этого позволить.

“Если бы я постоянно думал об этом, я бы просто замкнулся в себе, как сейчас не выходящий из своего бункера Путин… Конечно, мои охранники должны думать о том, как не допустить этого, и это их задача. Я об этом не думаю”, — сказал глава государства.

Издание пишет, что кремлевским заговорщикам было бы полезно прочитать статью, написанную учеными Бенджамином Джонсом и Бенджамином Олкеном для Национального бюро экономических исследований Америки (NBER) о влиянии на институты и войну 59 убийств национальных лидеров, которые произошли между 1875 и 2004 годами.

“Убийства автократов вызывают существенные изменения в институтах страны, а убийства демократов — нет”, — заключили они.

СНБО не в восторге

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона во вторник, 1 августа, назвал статью Politico “вбросом” и “полной чушью”. По его словам, журналисты «вообще не понимают, о чем идет речь», а информация в материале некорректная и никаких подобных планов нет.

“У нас есть Конституция, есть законы, мы знаем, как надо делать. Но зачем делать такие информационные вбросы, как делают некоторые представители нашей страны, предоставляя абсолютно невалидированную информацию, это вопрос”, — сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что страна-агрессор Россия в последнее время активизировала информационные атаки и сейчас использует для своих целях западные СМИ.