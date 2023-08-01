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В ГУР оценили надежность боновых заграждений вблизи Крымского моста

Заграждение от надводных дронов, которое установили возле Крымского моста - это конструкция из подручных материалов.
В ГУР оценили надежность боновых заграждений вблизи Крымского моста
  Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что попытки россиян оградить Крымский мост от морских дронов с помощью боновых заграждений не принесут желаемого результата. Об этом он сказал в эфире телемарафона.   По словам Юсова, заграждение от надводных дронов, которое установили возле Крымского моста – это конструкция из подручных материалов.   "Она не является высокотехнологичной и в конечном счете стратегически - это ни на что не повлияет, но люди "бегают, суетятся", за этим интересно наблюдать", - отметил он.   Ранее сообщалось, что оккупанты дополнительно огородили Крымский мост специальными противодиверсионными боновыми заграждениями.   Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, в результате инцидента была повреждена его автомобильная часть.       Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
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