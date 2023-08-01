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Минфин привлек более трех млрд от размещения ОВГЗ

От размещения ОВГЗ в гривне на 1,2 года под 17,8% привлекли всего 39 млн. грн. Облигации со сроком погашения 1,5 года под 18,27% разместили на 90 млн. грн.
Минфин привлек более трех млрд от размещения ОВГЗ
  Минфин на аукционе 1 августа разместил облигации на сумму 3,05 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.   Отмечается, что от размещения ОВГЗ в гривне на 1,2 года под 17,8% привлекли всего 39 млн. грн.   Облигации со сроком погашения 1,5 года под 18,27% разместили на 90 млн. грн (ставку снизили с 18,81%).   Кроме того, размещены облигации на 2,6 года на 2,9 миллиарда под 19,39% (ставка снижена с 19,75%).     Инфографика Министерства финансов   Напомним, ранее Минфин разместил ОВГЗ на 7,76 миллиарда гривен.   Украина получила $18 млрд с начала года - Минфин       Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
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