Минфин привлек более трех млрд от размещения ОВГЗ

От размещения ОВГЗ в гривне на 1,2 года под 17,8% привлекли всего 39 млн. грн. Облигации со сроком погашения 1,5 года под 18,27% разместили на 90 млн. грн.

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Минфин на аукционе 1 августа разместил облигации на сумму 3,05 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Отмечается, что от размещения ОВГЗ в гривне на 1,2 года под 17,8% привлекли всего 39 млн. грн. Облигации со сроком погашения 1,5 года под 18,27% разместили на 90 млн. грн (ставку снизили с 18,81%). Кроме того, размещены облигации на 2,6 года на 2,9 миллиарда под 19,39% (ставка снижена с 19,75%). Инфографика Министерства финансов Напомним, ранее Минфин разместил ОВГЗ на 7,76 миллиарда гривен.Новини відв Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet