Россия выпустила в сторону Украины дроны - ВСУ

Украинские защитники предупреждают, что ориентировочное время вхождения БПЛА в воздушное пространство Украины – после полуночи.

Российские захватчики запустили несколько групп беспилотных летательных аппаратов по Украине. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ на своем Telegram-канале.

Пуски зафиксировали из русского города Приморско-Ахтарск.

"Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины – после полуночи. При объявлении воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", – предупредили военные.

Тревога сейчас объявлена в Сумской, Черниговской, Киевской и Полтавской областях.

Отметим, что по информации Общественного, в Херсоне в пятый раз за вечер раздаются взрывы.

Напомним, бойцы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого Воздушного командования Юг из стрелкового оружия сбили ударный вражеский беспилотник Ланцет.

В Сумской области из стрелкового оружия сбили российский дрон.

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