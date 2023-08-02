Моравецкий назвал "ошибкой" вызов посла Польши в МИД Украины

Глава польского правительства заявил, что вызов посла в МИД Украины не должен был состояться, учитывая поддержку Киева Варшавой.

Вызов посла Польши в Министерство иностранных дел Украины не должен произойти, поскольку это ошибка. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий у себя в Twitter.

"Вызов польского посла - представителя страны, единственной, которая оставалась в Киеве в день вторжения России в Украину, - в МИД Украины не должно было произойти", - говорится в его сообщении.

Он утверждает, что в международной политике, в условиях продолжающейся войны и учитывая огромную поддержку, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно.

"Мы всегда будем защищать хорошее имя Польши, ее безопасность, и интересы ни одной другой страны никогда не превалируют над интересами Республики Польша", - заявил глава польского правительства.

Напомним, что во вторник, 1 августа, посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого пригласили в Министерство иностранных дел Украины из-за высказываний министра канцелярии президента, руководителя Офиса международной политики Марцина Пшидача.

Ранее на полях саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметился заявлением, в котором призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.

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