Беспилотники атакуют Киевщину: работает ПВО

Киевская областная администрация предупредила, что в регионе зафиксировано движение вражеских дронов и призвала людей оставаться в укрытиях.

Российские оккупанты ночью, 2 августа, атаковали Киевщину беспилотниками. Сейчас там работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА) в Telegram.

В Киевской области зафиксировали движение вражеских дронов, на территории региона работает ПВО.

Местных жителей призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Как уже писали ранее, российские захватчики запустили несколько групп беспилотных летательных аппаратов по Украине.

Добавим, ранее бойцы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого Воздушного командования Юг из стрелкового оружия сбили ударный вражеский беспилотник Ланцет.

В Сумской области из стрелкового оружия сбили российский дрон.

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