Мужчина зашел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 2 августа в 08:56 часов на линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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"На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. В ходе переговоров с полицейскими он отпустил женщину, после чего взорвал боеприпас", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей неизвестный мужчина взорвал боеприпас, в результате чего получил телесные повреждения. Другие граждане не пострадали.

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Полицейские на месте оказали ему домедицинскую помощь. Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия.

В админздании Марганца мужчина взял заложницу и взорвал гранату / t.me/UA_National_Police В админздании Марганца мужчина взял заложницу и взорвал гранату / t.me/UA_National_Police

Напомним, в Крыму сообщают о взрывах: перекрыто движение по Керченскому мосту. Во временно оккупированном Крыму во многих городах прогремели взрывы. Также известно о перекрытии движения на Керченском мосту.



