Заставлял солдат строить ему дом: военком на Закарпатье получил подозрение

Военный комиссар заставлял мотивированных и патриотических подчиненных строить ему имение.

| Автор: Мальцева Ольга

Военный комиссар одного из районов на Закарпатье, который родился и учился на территории России, заставлял мотивированных и патриотических подчиненных строить ему имение. Об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

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"С начала марта этого года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки солдаты вместо службы проводили строительные работы на его имении", - говорится в сообщении.

В ГБР сообщили, что 1 августа 2023 года на месте строительства, а также в доме и рабочем кабинете фигуранта правоохранители провели обыски. На стройке были обнаружены трое солдат, которые выполняли строительные работы. Они уже дают показания следствию.

Кроме того, во время обысков у военкома было изъято 3,5 тыс. долларов США, атрибутику российской федерации (монеты, документы о получении образования в РФ), одежду с эмблемами СССР и РФ, удостоверение офицера МО СССР, а также значки, кокарды и даже георгиевская лента.

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Военком на Закарпатье получил подозрение / dbr.gov.ua Военком на Закарпатье получил подозрение / dbr.gov.ua Военком на Закарпатье получил подозрение / dbr.gov.ua Военком на Закарпатье получил подозрение / dbr.gov.ua Военком на Закарпатье получил подозрение / dbr.gov.ua Военком на Закарпатье получил подозрение / dbr.gov.ua Военком на Закарпатье получил подозрение / dbr.gov.ua Военком на Закарпатье получил подозрение / dbr.gov.ua Военком на Закарпатье получил подозрение / dbr.gov.ua Военком на Закарпатье получил подозрение / dbr.gov.ua

ГБР во взаимодействии с Нацполицией сообщило начальнику одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, в ЦНС сообщили, что россияне поставили план по вывозу 10 тысяч детей с оккупированных территорий. Россияне поставили план перед гауляйтерами по вывозу более 10 тыс. местных детей на "отдых".



