Япония готова дополнительно помочь Украине

Япония также будет работать с международным сообществом, чтобы обеспечить экономическую помощь, в которой нуждается Украина.

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Министр финансов Японии Масато Канда, посетивший 2 августа Киев, заявил, что страна готова оказать Украине дополнительную поддержку через проекты Всемирного банка по ремонту жилья, пострадавшего из-за агрессии РФ. Об этом сообщает Reuters. Он встретился с министром финансов Украины Дмитрием Марченко. По словам Канда, диалог во время войны убедительно демонстрирует непреклонную поддержку Украины. Также сообщается, что Япония будет работать с международным сообществом, чтобы обеспечить экономическую помощь, в которой нуждается Украина. Министр финансов Японии заверил, что сотрудничество со странами Запада будет касаться и введения новых санкций против РФ, других экономических мер против Кремля. Также Япония подтвердила решимость лидеров G7 обеспечить, чтобы Россия оплатила долгосрочную реконструкцию Украины, и в этом контексте усилит свои усилия по достижению этой цели. Как заявил Дмитрий Марченко, помощь от Японии уже достигла 7,6 миллиарда долларов. Напомним, Япония обещает передать Украине системы обнаружения беспилотниковНовини відв Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet