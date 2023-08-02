Зеленский: РФ ведет битву за глобальную катастрофу

Зеленский считает, что Россия наносит удары по одесским портам для того, чтобы в мире развалился продовольственный рынок.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что нанося удары по зерновой инфраструктуре Украины, Россия ведет битву не только против нашего государства. Об этом он сказал в вечернем видеообращении. "Москва ведет битву за глобальную катастрофу: этим сумасшедшим нужно, чтобы продовольственный рынок мира развалился. Ценовые кризисы им нужны, сбои в снабжении. Кто-то там у них думает, что сможет на этом заработать. Кто-то там в Москве надеется, что якобы что-то себе выторгует" . Это очень-очень опасные надежды", - заметил Зеленский. Он отметил, что Украина вместе с партнерами предпринимает максимум усилий по увеличению систем противовоздушной обороны. "Очень важно, чтобы мир не привыкал к этому российскому террору. Каждое попадание - это общая проблема. Не только Украины, но и всех тех в мире, чью стабильность Россия пытается уничтожить, когда бьет по нашим портам, по нашей инфраструктуре", - сказал он. он. Напомним, ночью 2 августа войска РФ совершили очередную воздушную атаку на Одесщину. Некоторые из дронов поразили элеватор, зернохранилище и портовую инфраструктуру Измаила. В результате ночной атаки российских агрессоров на морской порт Измаил в Одесской области и инфраструктуру Украинского Дунайского пароходства было уничтожено 40 тыс. тонн зерна. Новини відв Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet