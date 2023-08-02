В Мелитополе раздался взрыв - мэр

Мэр города Иван Федоров сообщил, что в центре временно оккупированного Мелитополя вечером раздался взрыв.

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В центре временно оккупированного Мелитополя вечером 2 августа раздался взрыв. Об этом сообщил мэр Иван Федоров. "Оккупантам в Мелитополе тревожно. Жалуются, что взорвалось в центре города", - отметил он. Напомним, СМИ писали, что ВСУ могут продвинуться от Угледара до Мариуполя или выйти к Токмаку и Мелитополю. Ранее сообщалось, что в Мелитополе нашли четырех зарезанных оккупантов. Новини відв Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet