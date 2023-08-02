В ОПУ сообщили, какие виды вооружения необходимы Украине в первую очередь

Вооруженные силы Украины нуждаются в вооружении, которое может ускорить контрнаступление защитников на фронте.

Украине необходимо оборудование и оружие, которые могут ускорить проход украинских войск через заминированные россиянами участки. Об этом в среду, 2 августа, в эфире телемарафона сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. "Сегодня ключевая проблема заключается в заминированных полях. Они глубоки - до 16 километров. Для того чтобы дойти до первых эшелонов российской обороны, до первых фортификаций, нужно пройти это. А для того, чтобы разминировать такое количество мин, нужно соответствующее оружие. Вот если это оружие будет поступать сегодня, это существенно ускорит наступление", - сказал он. Подоляк уточнил, что украинское войско нуждается в: технике для разминирования, для уничтожения подвоза ресурса Российской Федерации до первого-второго эшелона; дополнительных системах противоракетной и противовоздушной обороны. "Мы получим совсем другую ситуацию. И тогда F-16 мы уже будем иметь, когда в принципе России не будет существовать в политическом измерении", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, с начала июня украинская армия начала активные наступательные действия. С тех пор удалось освободить до десятка населенных пунктов и более 200 кв. км территории.

Также в материале The Washington Post утверждается, что контрнаступление Украины продвигается медленно, поскольку оккупанты плотно заминировали территории перед своими оборонными укреплениями.

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