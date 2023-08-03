Киевскую область атакуют российские беспилотники

С территории Черниговской области ударные беспилотники России направляются в столичный регион.

В Киевской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БпЛА. Об угрозе атаки вражеских беспилотников в четверг, 3 августа, сообщили Повітряні сили. "Киевская область - угроза применения ударных БпЛА", - говорится в сообщении. Украинцев призвали пройти в укрытие и напомнили, что запрещено снимать работу сил ПВО. Мониторинговые каналы писали, что дроны двигаются с северного направления и предупредили, что возможно распространение тревог по вектору движения БпЛА. В настоящее время уже более полутора часов воздушная тревога продолжается в Черниговской области, где ее объявили вчера, 2 августа, в 23.23. Ночью 2 августа войска РФ атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131.