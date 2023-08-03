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Киевскую область атакуют российские беспилотники

С территории Черниговской области ударные беспилотники России направляются в столичный регион.
Киевскую область атакуют российские беспилотники
В Киевской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БпЛА. Об угрозе атаки вражеских беспилотников в четверг, 3 августа, сообщили Повітряні сили.       "Киевская область - угроза применения ударных БпЛА", - говорится в сообщении.   Украинцев призвали пройти в укрытие и напомнили, что запрещено снимать работу сил ПВО.   Мониторинговые каналы писали, что дроны двигаются с северного направления и предупредили, что возможно распространение тревог по вектору движения БпЛА.   В настоящее время уже более полутора часов воздушная тревога продолжается в Черниговской области, где ее объявили вчера, 2 августа, в 23.23.   Ночью 2 августа войска РФ атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. 

 

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