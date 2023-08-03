Данилов сделал заявление о выборах во время войны

Уже в октябре 2023 года в Украине должны были состояться очередные парламентские выборы, а в марте 2024-го - президентские.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не понимает, как во время войны можно проводить выборы. Об этом в среду, 2 августа, заявил в эфире общенационального телемарафона. Он отметил, что в этом случае в голосовании не смогут принять участие военные. "Я не понимаю, как во время войны можно проводить выборы. Имейте в виду, люди, которые в окопах, те, что на линии фронта, как этих людей собираются к выборам привлечь? Вы собираетесь без людей в "пикселе" провести выборы?", - заметил он. По его словам, сейчас в стране "время пикселя, право пикселя, законы пикселя". "Мы должны на это обращать внимание и понимать, что они граждане нашей страны и они обязательно должны в этом участвовать. Я не знаю, кто мог для себя придумать, что можно судьбу страны решать без них. Это невозможно. Если люди, которые защищают нашу страну, и если они не будут принимать участие в выборах, то я хочу посмотреть, что это будут за выборы", - сказал Данилов. По словам Данилова, к теме выборов во время войны следует относиться с осторожностью. Отметим, что предстоящие в Украине ближайшие выборы являются парламентскими. Их проведение запланировано на 29 октября 2023, но в условиях войны такая возможность запрещена законом. Также уже в 2024 году в Украине должны пройти президентские выборы. Они запланированы на конец марта.